CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrılıyor mu? Flaş transfer iddiası

Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrılıyor mu? Flaş transfer iddiası

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibinin Portekizli futbolcunun peşinde olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrılıyor mu? Flaş transfer iddiası

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 17 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşen Beşiktaş için flaş bir idda gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve teknik direktör Sergen Yalçın tarafından eleştirilen Rafa Silva'ya talip çıktı.

Transferfeed'de yer alan habere göre, Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli 32 yaşındaki Portekizli yıldıza talip oldu.

İŞTE O HABER

Haberde Al Ahli'de görev yapan eski Benfica sportif direktörü Rui Pedro Braz'ın Rafa ile tekrar beraber çalışmak istediği de aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş formasını 16 kez giyen Portekizli yıldız 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Rafa'nın Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.

REKLAM - Kuruluş Orhan
Fenerbahçe'den Jean-Philippe Mateta hamlesi!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Arjantin’den çarpıcı Icardi iddiası!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek 14:50
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak 14:50
Bodrum FK'da maç hazırlıkları! Bodrum FK'da maç hazırlıkları! 14:43
Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! 14:22
Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması 14:14
Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor! Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor! 14:12
Daha Eski
Göztepe’nin galibiyet hedefi! Göztepe’nin galibiyet hedefi! 13:52
Milli haltercilerimizden 49 madalyalı zafer Milli haltercilerimizden 49 madalyalı zafer 13:26
Ajax - Galatasaray maçı detaylar! Ajax - Galatasaray maçı detaylar! 13:09
Sneijder G.Saray'ın zayıf yönünü açıkladı! Sneijder G.Saray'ın zayıf yönünü açıkladı! 12:56
G.Saray'dan Milan’a sürpriz teklif! G.Saray'dan Milan’a sürpriz teklif! 09:11
Inter - Kairat maçı muhtemel 11'ler! Inter - Kairat maçı muhtemel 11'ler! 09:20