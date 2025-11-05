Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrılıyor mu? Flaş transfer iddiası

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 17 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşen Beşiktaş için flaş bir idda gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve teknik direktör Sergen Yalçın tarafından eleştirilen Rafa Silva'ya talip çıktı.

Transferfeed'de yer alan habere göre, Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli 32 yaşındaki Portekizli yıldıza talip oldu.

İŞTE O HABER

Haberde Al Ahli'de görev yapan eski Benfica sportif direktörü Rui Pedro Braz'ın Rafa ile tekrar beraber çalışmak istediği de aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş formasını 16 kez giyen Portekizli yıldız 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Rafa'nın Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.