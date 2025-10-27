CANLI SKOR ANA SAYFA
    Beşiktaş
    Fenerbahçe
    Galatasaray
    Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı!

Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 15:10
Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları sonrası 5'e 2 top kapma idmanları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve koşularla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, 29 Ekim Çarşamba günü derbi hazırlıklarına devam edecek.

