Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku!

Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku!

Son dakika Beşiktaş haberleri:Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın baldır adalesinde kas ödemi tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 14:42 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 14:48
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku!

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'a Rafa Silva'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun baldır adalesinde kas ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

