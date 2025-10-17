Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlandı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.