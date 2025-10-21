Beşiktaş'ta Mert Günok krizi!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası taraftarın ıslıkladığı 36 yaşındaki file bekçisi, maçtan sonra soyunma odasına moralsiz şekilde girdi. Tecrübeli eldivenin devre arasında takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Kaptanlığın elinden alınmasıyla büyük moral kaybı yaşayan Mert Günok'un, antrenmanlarda sessiz kaldığı ve takımla iletişiminin azaldığı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre takımdaki atmosferin gerilmesi üzerine teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncusuyla birebir görüşme kararı aldı. Yalçın'ın, iki gün boyunca Mert ile özel görüşmeler yaparak moralini yeniden kazandırmaya çalışacağı aktarıldı.

Ancak teknik heyetin planı, beklenen dönüş sağlanamazsa B planına geçmek yönünde. Sergen Yalçın'ın, 2020-21 sezonundaki şampiyonlukta güvenip formayı teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nu yeniden kaleye döndürmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.