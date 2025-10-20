CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Yeni başkan Ürkmezgil

Yeni başkan Ürkmezgil

Siyah-beyazlı kulüpte 5 adayın yarıştığı olağan divan kurulu başkanlık seçiminde zafer Ahmet Ürkmezgil’in oldu. Ürkmezgil 683 oy aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Yeni başkan Ürkmezgil

Beşiktaş'ın olağan divan kurulu başkanlık seçimi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçimde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere 5 aday yarıştı. 683 oy alarak rakiplerini geride bırakan Ahmet Ürkmezgil siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Başkanı seçildi. DIĞER adaylar Affan Keçeci 486, Engin Baltacı 357, Emir Tamer 155 ve Ahmet Akpınar ise 147 oy aldı. Ahmet Ürkmezgil'in başkanlık görevine seçilmesi, Beşiktaş camiasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüldü. Fikret Orman döneminde siyah-beyazlı kulüpte genel sekreterlik görevi de yapan Ürkmezgil'in tecrübesi, üyeler tarafından 'güven unsuru' olarak değerlendirildi.

İŞTE DİVAN KURULU

Siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu üyeleri şöyle: Başkan Ahmet Ürkmezgil, Üyeler: Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Prof. Dr. Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan, Levent Kulu

KAZANAN BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta seçimden galip ayrılan Ahmet Ürkmezgil fevkalade bir kongre yapıldığını söyledi. Ürkmezgil şöyle konuştu: "Diğer aday arkadaşlarım da güzel bir kongre yaşadı. Oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Sonuçta Beşiktaş kazandı. Beşiktaş'ı kenetlemek için el ele verdiğimiz anda çok iyi yerlere geleceğimize yürekten inanıyorum."

