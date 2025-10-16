Sergen Yalçın açık kapatıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki fiziksel eksikliği olan isimler için milli arada tempoyu yoğun tutuyor. Sol bekte Jurasek ile rekabette olan Rıdvan Yılmaz ile kanatta sonradan oyuna girdiği maçlarda gösterdiği performansla ilk 11'e göz kırpan Cengiz Ünder'in fiziksel olarak daha iyi olması için ekstra çalışmalar uygulanıyor. Bu iki oyuncudan beklentisi yüksek olan teknik ekip, kondisyonlarını da yukarı çekerek ilk 11 için rekabete girecek seviyelere ulaşmalarını amaçlıyor. Ayrıca sezon başından beri uzun süren sakatlıktan kurtulan ve yavaş yavaş süre bulmaya hazırlanan golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da açığını, milli arada kapatması hedefleniyor.
