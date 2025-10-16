CANLI SKOR ANA SAYFA
Kondisyon ve taktik çalışma

Kondisyon ve taktik çalışma

Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Kondisyon ve taktik çalışan futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı antrenmana pas ve taktik çalışmayla devam ettiği, idmanın çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, bugün saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Kondisyon ve taktik çalışma
Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Kondisyon ve taktik çalışan futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı antrenmana pas ve taktik çalışmayla devam ettiği, idmanın çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, bugün saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
