Akademiye 3 genç transfer

Beşiktaş Futbol Akademisi, üç oyuncunun transfer edildiğini duyurdu. Yusuf Eymen Yığcı, Ömer Eymen Yığcı ve Eren Öztürk'ün Futbol Akademisi'ne katıldığı duyuruldu. Üç genç ismin de Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin girişimleriyle transfer edildiği detayına yer verildi.
Beşiktaş Futbol Akademisi, üç oyuncunun transfer edildiğini duyurdu. Yusuf Eymen Yığcı, Ömer Eymen Yığcı ve Eren Öztürk'ün Futbol Akademisi'ne katıldığı duyuruldu. Üç genç ismin de Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin girişimleriyle transfer edildiği detayına yer verildi.