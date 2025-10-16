Golcü maestro Rafa

Milli araya Galatasaray beraberliğiyle giren Beşiktaş, 3 maçlık namağlup ünvanıyla Süper Lig'de zirve yarışına tekrar tutundu. Bu süreçte siyahbeyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva, hücum hattının en etkili ismi olmaya devam ediyor. Yıldız maestro, attığı goller ve yaptığı asistlerle adeta takımın gol yükünü tek başına sırtladı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 18 gol, 12 asist üreten Rafa, bu sezon da 5 gol, 2 asist ile öne çıktı. Böylece son iki sezonda toplam 24 gol ve 14 asistle 37 gole doğrudan katkı verdi. Süper Lig genelinde son iki sezonda sadece iki santrfor, 32 yaşındaki hücumcudan daha fazla skor katkısı yapabildi. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen 40 gol, 8 asistle 48 gole, Fenerbahçe'nin Faslı forveti EnNesyri ise 35 gol, 6 asistle 41 gole etki etti. Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozu olan Rafa Silva, santrforlar düzeyinde bir performans sergileyerek ligin en skorer orta saha oyuncusu olmayı başardı.

