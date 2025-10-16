CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Golcü maestro Rafa

Golcü maestro Rafa

Sergen Yalçın’la çıkışa geçen Beşiktaş’ta Rafa Silva fark yarattı. Portekizli maestro, son iki sezonda 37 gole direkt katkı verirken, Süper Lig’in en verimli orta sahası oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Golcü maestro Rafa

Milli araya Galatasaray beraberliğiyle giren Beşiktaş, 3 maçlık namağlup ünvanıyla Süper Lig'de zirve yarışına tekrar tutundu. Bu süreçte siyahbeyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva, hücum hattının en etkili ismi olmaya devam ediyor. Yıldız maestro, attığı goller ve yaptığı asistlerle adeta takımın gol yükünü tek başına sırtladı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 18 gol, 12 asist üreten Rafa, bu sezon da 5 gol, 2 asist ile öne çıktı. Böylece son iki sezonda toplam 24 gol ve 14 asistle 37 gole doğrudan katkı verdi. Süper Lig genelinde son iki sezonda sadece iki santrfor, 32 yaşındaki hücumcudan daha fazla skor katkısı yapabildi. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen 40 gol, 8 asistle 48 gole, Fenerbahçe'nin Faslı forveti EnNesyri ise 35 gol, 6 asistle 41 gole etki etti. Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozu olan Rafa Silva, santrforlar düzeyinde bir performans sergileyerek ligin en skorer orta saha oyuncusu olmayı başardı.

7

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 18 gol, 12 asist katkısı sağlayan Rafa Silva, bu sezon da bıraktığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın yıldız maestrosu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 13 maçta, 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt etki etti.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den ara transferde bomba hamle!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
Talisca ile yollar ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 00:18
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 00:18
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! 00:17
Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! 00:17
Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." 00:17
Al-Ahli’den Merih hamlesi! Al-Ahli’den Merih hamlesi! 00:17
Daha Eski
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek 00:17
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı 00:17
F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... 00:17
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! 00:17
Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar 00:17
Milli futbolcunun kulübünden tepki! Milli futbolcunun kulübünden tepki! 00:17