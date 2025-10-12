İyi ki doğdun Emirhan Topçu

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisindeki müthiş performansıyla dikkat çeken ve yıldız forvet Victor Osimhen’i başarıyla savunan Emirhan Topçu’nun doğum gününü kutladı. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Bugün futbolcumuz Emirhan Topçu’nun doğum günü. İyi ki doğdun Emirhan, mutlu yıllar” ifadeleri kullanıldı.
