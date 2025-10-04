CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - İşte Sergen Yalçın'ın derbi kozu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, en büyük kozunu Rafa Silva olarak belirledi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:34
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor. Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor. Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

