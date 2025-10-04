Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hava nasıl olacak?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 17 dereceyi gösterecek. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 17 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 67 olması bekleniyor.