CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hava nasıl olacak?

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hava nasıl olacak?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Öte yandan derbi saatinde termometrelerin kaç dereceyi göstereceği ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 09:19
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hava nasıl olacak?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 17 dereceyi gösterecek. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 17 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 67 olması bekleniyor.

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Okan Buruk’a dev zam!
DİĞER
FIFA'dan skandal İsrail kararı! "FIFA, jeopolitik olayları çözemez"
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
"Adeta bir çalım makinesi"
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 08:24
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14
Fırtına evinde kazandı! Fırtına evinde kazandı! 00:14
Daha Eski
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! 00:14
Trabzonspor'dan Filistin'e destek! Trabzonspor'dan Filistin'e destek! 00:14
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü 00:14
Anadolu Efes Karadağ'da mağlup Anadolu Efes Karadağ'da mağlup 00:14
F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! 00:14
Gol düellosunda kazanan Rize! Gol düellosunda kazanan Rize! 00:14