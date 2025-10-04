Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 11'leri

GENEL TOPLAM VE LİGDE DE GALATASARAY

22 A

ğustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan ma

çla ba

şlayan rekabette ilk ma

ç

ı Siyah-Beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım arasında bug

üne kadar oynanan 358 mücadelede Sar

ı-Kırmızılılar 128 kez sahadan galip ayrılırken siyah-beyazlılar ise 116 defa rakibini mağlup etti. 114 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Galatasaray'ın 499 gol

üne, Be

şiktaş 472 golle karşılık verdi.