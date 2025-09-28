Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşıktaş'ın transfer döneminde Leicester City'den bonservisiyle kadrosuna kattığı Wilfried Ndidi, Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni topladı. Ön libero olarak görev yapan Nijeryalı yıldız takım savunmasını güçlendirirken, kesici özelliğiyle dikkat çekti.

Braga'dan büyük umutlarla transfer edilen Al Musrati'nin savunma yönünün zayıf olması ve rakibe preste etkisiz kalması nedeniyle büyük sorun yaşayan siyah-beyazlılara Ndidi adeta ilaç oldu.

Maça ilk 11'de başlayan ve 66 dakika sahada kalan 28 yaşındaki oyuncu, yüzde 89 pas yüzdesiyle (31/35) oynadı. Girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sından galibiyetle ayrılan ve 3 top çalan deneyimli orta saha, 3 de top uzaklaştırdı.

Savunma ile forvet arasındaki pas bağlantısı görevini başarıyla yapan Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü ile olan uyumuyla otoritelerden tam not aldı. İki oyuncu etkili paslarıyla kontratakları başlattı.

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Göztepe maçında forma giyemeyen tecrübeli futbolcunun yokluğu çok hissedildi. Ndidi bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi olacağını gösterdi.

YENİ ATIBA

Beşiktaşlı taraftarlar, Wilfried Ndidi'yi 2013-2023 yılları arasında 10 yıl forma giyen Atiba Hutchinson'a benzetiyor. Kanadalı orta saha, başarılarla dolu kariyerinde 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Atiba 'lider' karakteri ve mücadele gücüyle siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.