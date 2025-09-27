CANLI SKOR ANA SAYFA
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Terapist Sergen Yalçın! 2 yıldızı yeniden ayağa kaldırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Terapist Sergen Yalçın! 2 yıldızı yeniden ayağa kaldırdı

Sergen Yalçın’ın Tammy Abraham ve Rafa Silva ile tesislerde yaptığı bire bir özel görüşmeler semeresini verdi ve Beşiktaş Kayseri’de gol şov yaparak kazandı. Sergen Yalçın maç öncesi 2 isimle özel görüşerek performanslarını yeniden ayağa kaldırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Terapist Sergen Yalçın! 2 yıldızı yeniden ayağa kaldırdı

Göztepe ve Alanyaspor deplasmanlarında kötü futbol ve alınan farklı mağlubiyetler, teknik direktör Sergen Yalçın ve yıldız oyuncuları hedef haline getirmişti. Özellikle Rafa Silva ve Tammy Abraham bu maçlarda varlık gösterememiş ve skora katkı yapamamıştı. 52 yaşındaki teknik adam, Kayserispor maçı öncesi iki oyuncuyla özel olarak ilgilendi. Nevzat Demir Tesisleri'nde adeta bir terapist gibi oyuncularıyla bire bir görüşme yapan ve moral veren deneyimli çalıştırıcı, bunun semeresini Kayserispor deplasmanında gördü.

BEKLENEN PATLAMAYI YAPTILAR

Siyah-beyazlı ekip deplasmanda 4-0'lık galibiyet alırken, hem moral buldu hem de şampiyonluk yarışına yeniden tutundu. Tammy Abraham ve Rafa Silva müthiş performanslarıyla müsabakaya damga vurdu. Portekizli yıldız 3 kez ağları sallayıp kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Rafa böylece gol sayısını 4'e yükselterek Süper Lig'de takımının en skoreri oldu. İngiliz golcü de 5 maçlık suskunluğuna son vererek ağları havalandırdı, saha içindeki hırsı ve mücadelesiyle otoritelerden tam not aldı.

SON DAKİKA
