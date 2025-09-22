CANLI SKOR ANA SAYFA
Maeda listede

Beşiktaş, ara transfer dönemi için hazırlıklara erken başladı ve ilk hedefini belirledi. Kulüp kurmaylarının, yaz transfer döneminde 27 yaşındaki Japon yıldız Daizen Maeda için girişimlerde bulunduğu ancak transferi tamamlayamadığı öğrenildi. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Celtic'in başarılı oyuncusu Maeda'yı listenin ilk sırasına yerleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Maeda listede
Beşiktaş, ara transfer dönemi için hazırlıklara erken başladı ve ilk hedefini belirledi. Kulüp kurmaylarının, yaz transfer döneminde 27 yaşındaki Japon yıldız Daizen Maeda için girişimlerde bulunduğu ancak transferi tamamlayamadığı öğrenildi. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Celtic'in başarılı oyuncusu Maeda'yı listenin ilk sırasına yerleştirdi.
