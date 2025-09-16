CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Gözü artık zirvede

Gözü artık zirvede

Kanatlarını bir türlü istikrarlı şekilde kullanamayan Beşiktaş değişime gitti. Yeni isimlerle birlikte çizgi bölgelerine ve hücuma hareketlilik geldi. Kartal’ın gözü artık zirvede olacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözü artık zirvede

Beşiktaş, geçtiğimiz yıllarda kanat bölgesinde istikrarlı bir performans sergileyememiş, Muçi, Rashica, J. Mario ve Arroyo gibi oyuncular beklentileri karşılayamamıştı. Ancak kadroya katılan Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva gibi deneyimli isimler, siyah-beyazlıların kanat rotasyonunu yeniden şekillendirdi. Cerny'nin hızı ve tekniği, Cengiz'in tecrübesi ve golcülüğü, Jota Silva'nın ise dinamizmi ve çok yönlülüğü, Beşiktaş'ın bu bölgesini üst seviyeye taşıdı.

SERGEN'İN TAKTİKLERİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sağ kanatta uyguladığı yaratıcı taktikler ve oyuncuların pozisyonlarını değiştirme stratejisi, takımın esnek ve etkili bir oyun sergilemesini sağladı. Yalçın'ın yenilikçi yaklaşımı, hücum hattına dinamizm kazandırırken, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Sosyal medyada "Kara Kartal yeniden uçuşa geçti" yorumları, bu değişimin taraftarlar üzerindeki olumlu etkisini gözler önüne serdi.

Buruk'tan Osimhen kararı! Yüzde 10...
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
DİĞER
Büyüyünce 'deniz kızı' olmak istiyordu... 'Çocuktan Al Haberi'nin Ada Derin Acarsen'i bakın şimdi ne yapıyor! Koca kız olmuş...
İsrail Gazze'de kara harekatına başladı! ABD basını yazdı
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu!
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı 07:29
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:03
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:02
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! 00:50
UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! 00:50
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! 00:50
Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! 00:50
Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik 00:50
Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! 00:50
Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik 00:50
Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! 00:50