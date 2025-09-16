Gözü artık zirvede

Beşiktaş, geçtiğimiz yıllarda kanat bölgesinde istikrarlı bir performans sergileyememiş, Muçi, Rashica, J. Mario ve Arroyo gibi oyuncular beklentileri karşılayamamıştı. Ancak kadroya katılan Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva gibi deneyimli isimler, siyah-beyazlıların kanat rotasyonunu yeniden şekillendirdi. Cerny'nin hızı ve tekniği, Cengiz'in tecrübesi ve golcülüğü, Jota Silva'nın ise dinamizmi ve çok yönlülüğü, Beşiktaş'ın bu bölgesini üst seviyeye taşıdı.

SERGEN'İN TAKTİKLERİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sağ kanatta uyguladığı yaratıcı taktikler ve oyuncuların pozisyonlarını değiştirme stratejisi, takımın esnek ve etkili bir oyun sergilemesini sağladı. Yalçın'ın yenilikçi yaklaşımı, hücum hattına dinamizm kazandırırken, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Sosyal medyada "Kara Kartal yeniden uçuşa geçti" yorumları, bu değişimin taraftarlar üzerindeki olumlu etkisini gözler önüne serdi.