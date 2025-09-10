Başkan ile buluştu

Fenerbahçe'den transfer edilen Cengiz Ünder, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile bir araya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Adalı, deneyimli oyuncuya "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek başarılar diledi. 28 yaşındaki sağ kanat, Beşiktaş'ta 11 numaralı formayı giyecek. Düşüşe geçen kariyeri sonrası Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açmak isteyen Cengiz Ünder'in siyahbeyazlı kulübe gelmek için fedakarlık yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'de 4 milyon euroya yakın yıllık ücret alan yıldızın alacağından ciddi bir rakamı bıraktığı aktarıldı.

SERGEN HOCA BANA İNANDI

Cengiz Ünder kulübün Youtube hesabına açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'a teşekkür eden yıldız oyuncu "Daha önceden de kendisiyle tanışıklığımız vardı. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Ben de bu tarz hocalarla çalıştığım zaman kendimi daha farklı ve daha güvende hissediyorum. Geldiğimden beri benimle konuşuyor. Ndidi ile bir yıl birlikte oynadık. Çok güçlü, çok sert bir oyuncu" dedi.