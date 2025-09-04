TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Batrakov operasyonu!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, transfer döneminde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sağ kanatta Cerny ile dikkat çeken Kartal, orta sahaya uzun vadeli bir yatırım planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda, hem oyun kurma hem de hücumda esneklik sağlayacak bir isim için harekete geçen siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'nın genç yeteneği Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmayı hedefliyor.

20 yaşındaki Rus futbolcu, kreatif pasları, oyunu yönlendirme yeteneği ve sahadaki liderlik özellikleriyle Rus futbolunun geleceği parlak yıldızları arasında yer alıyor. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Bu sezon 7 maçta 7 gol ve 2 asistlik performansıyla göz kamaştıran genç oyuncu, profesyonel kariyerinde 39 maçta 21 gol kaydetti. Ayrıca Rus Milli Takımı'nda 5 maçta 2 gol atarak potansiyelini kanıtladı.