Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Aymeric Laporte Kartal oluyor! İmza an meselesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Aymeric Laporte’yi kadrosuna katmak üzere. Siyah-beyazlı kulüp İspanyol stoperin yıllık maaşının yarısını karşılayacak. (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 10:02
Savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Aymeric Laporte'nin transferinde mutlu sona yakın. Paulista'nın sık sık sakatlanması, Udokhai'nin beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle savunmanın göbeğine ekleme yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Al Nassr ile büyük oranda el sıkıştı. Anlaşmaya göre Laporte'nin 13 milyon euroluk yıllık ücretinin yarısı ödenecek.

KİRALAMA BEDELİ YOK

Herhangi bir kiralama bedeli olmayacak. Kartal önümüzdeki sezon İspanyol stoperi renklerine katmak isterse satın alma opsiyonu 15 milyon euro. Eski takımı Athletic Bilbao'ya transferi, evrakların yetişmemesi nedeniyle iptal olan 31 yaşındaki yıldız, kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın deneyimli savunmacıyı takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.

