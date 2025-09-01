Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde sahaya çıktığı ilk maç öncesinde umutluydum. Karşımızda ligde tatilden çıkamamış görüntü veren Alanyaspor vardı. Açık konuşayım, kolay bir 90 dakika bekliyordum. Ama ne yazık ki gördüklerim tam bir hayal kırıklığı oldu. İlk 45 dakika Beşiktaş adına utanç vericiydi!
Oyun kuramayan, ezbere paslarla rakip kaleye gitmeye çalışan bir takım izledik. Koca Beşiktaş, sanki mahallede hafta sonu eğlencesine toplanmış halı saha takımı gibiydi. Rafa Silva'dan oyun kurucu yaratmaya çalışıyoruz. Ama Rafa tipik bir 10 numara değil. Orkun Kökçü'ye gelirsek... 7 maçta kaleyi bulan sadece 2 şutu var! Ne 6, ne 8, ne 10... Sahada nerede oynadığını bilmeyen bir görüntüde. Sorarım size: Biz Gedson Fernandes'i neden sattık? Yeni transfer Djalo'ya "Kesici" dediler, ama yaptığı hatalarla taraftarı kahretti.
Daha ilk yarıda rakibini arkadan indirdiği pozisyon penaltıya sebep oldu. İkinci yarıda Toure biraz hareket getirdi ama hücumda Abraham, Rafa ve Toure son vuruşları yapamayınca her şey boşa gitti. Alanyaspor'un ikinci golünde ise Siyah-Beyazlı takımın savunması öyle bir hata yaptı ki, bırakın halı saha takımını; sokakta taş-kale maç yapan çocuklar bile böyle dağılmaz! Taraftar, yorumcular, sosyal medya günlerdir haykırıyor: "Kanat lazım, kanat!" Ama yönetim ısrarla ihtiyaç olmayan bölgelere transfer yapıyor. Nedir bu inat Sayın Başkan? Kusura bakmayın ama böyle futbol planlaması olmaz. Böyle transfer aklıyla bu iş yürümez. Yazık oluyor Beşiktaş'a!
Öncelikle Sergen Yalçın hayırlı gelmeliydi!.. Çünkü başka kim gelse ilk puan kaybında her yer Sergen Yalçın diye inliyecekti. Belki tekrar efsane olur, belki de efsane biter!.. Ortası yok bu işin; ya herro, ya merro!.. Sergen hocanın, Taylan yerine Swensson'la başlaması, ligin en iyi stoperlerinden Emirhan varken, yeni transferi Djalo'yu ayağının tozuyla sahaya sürmesi benim için sürprizdi. Maçtan önce, "Yeni bir şeyler deneyeceğiz ne olacak biz de bilmiyoruz" demesi sürprizden öte şok bir açıklamaydı!..
Dün hoca dahil çok şey kötüydü vesselam. Beşiktaş çift santrafor oynamazsa pozisyon bulmakta bile zorlanır... Nitekim dün ilk yarıda bir tek şu atan Beşiktaş, Abraham'ın yanına Djalo gelince üst üste pozisyonlar buldu. Buldu da ne oldu derseniz; Abraham ve Djalo'nun Alanyaspor kalesine gitmesi gereken şutları genellikle tarihi Alanya Kalesi'ne gitti!.. Yine de birlikte daha iyiler. Djalo'nun yaptığı penaltı, Udokhai'nin her pozisyonda kartı hak edecek kadar Dengesiz olması, Güven'in golünde tüm savunmanın seyretmesi akşam yemeğinin tadını kaçıran diğer noktalardı.
Sergen Yalçın da bizim gibi her Beşiktaş maçını izliyor, mevcut kadroya göre kafasında bir şeyler şekillenmiş gelir gelmez onları yapacak diye ümitlenmiştik... Şekillenmemiş... Çünkü dün sahadaki on bir; şekilsiz, dengesiz ve garipti... Sergen Yalçın diye yeri göğü inlettik bilenler bilir ama başlangıç iyi olmadı… İnşallah devamı iyi gelir.
FIFA hakemi Sağlam, Maestro'ya kontrolsüz girişinde Ndidi'ye sarıyı göstermedi. Alanya lehine verdiği penaltı doğru karar. Ancak Alanyalı Ogundu'yu top için mücadele olmaksızın düşüren Djalo'ya bariz gol şansını engellediğinden kartın rengi sarı değil evrensel uygulama kırmızı olmalıydı. Ülke klasiği el kulağa VAR ile iletişime geçti. Orada hiç Süper Lig maçı yönetmemiş hata üstüne hata yapan Alper Çetin var. Cesaret edip ihraç edemediler, korktular sarı da kaldılar. Toure'nin golü net ofsayt.