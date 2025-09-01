Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Daha ilk yarıda rakibini arkadan indirdiği pozisyon penaltıya sebep oldu. İkinci yarıda Toure biraz hareket getirdi ama hücumda Abraham, Rafa ve Toure son vuruşları yapamayınca her şey boşa gitti.

Alanyaspor'un ikinci golünde ise Siyah-Beyazlı takımın savunması öyle bir hata yaptı ki, bırakın halı saha takımını; sokakta taş-kale maç yapan çocuklar bile böyle dağılmaz!

Taraftar, yorumcular, sosyal medya günlerdir haykırıyor: "Kanat lazım, kanat!" Ama yönetim ısrarla ihtiyaç olmayan bölgelere transfer yapıyor. Nedir bu inat Sayın Başkan?

Kusura bakmayın ama böyle futbol planlaması olmaz. Böyle transfer aklıyla bu iş yürümez. Yazık oluyor Beşiktaş'a!