Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Alex OxladeChamberlain'in sözleşmesini feshetti. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecek. Öte yandan, Yunanistan ve İspanya'dan teklifler alan Al-Musrati'nin transferi bu hafta resmileşebilir. Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye kiralık gidiyor. Onana için de kulüp arayışı sürüyor.
