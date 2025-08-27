CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Vaclav Cerny'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket!

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Wolfsburg’un kanat oyuncusu Vaclav Cerny, siyah-beyazlıların sosyal medya paylaşımını beğendi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 00:13
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Wolfsburg'un kanat oyuncusu Vaclav Cerny, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hamle yaptı.

Çekyalı futbolcu, Beşiktaş'ın yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için hazırladığı özel videoyu sosyal medyada beğendi. Bu hareket, kısa sürede Beşiktaşlı taraftarların gündemine oturdu.

Özellikle videonun son bölümünde arkası dönük bir futbolcunun görüntüsü dikkat çekmiş ve bu kişinin Vaclav Cerny olabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Cerny'nin yaptığı bu sosyal medya etkileşimi, söylentileri daha da güçlendirdi.

Beşiktaş
