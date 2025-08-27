Vaclav Cerny’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Wolfsburg'un kanat oyuncusu Vaclav Cerny, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hamle yaptı.

Çekyalı futbolcu, Beşiktaş'ın yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için hazırladığı özel videoyu sosyal medyada beğendi. Bu hareket, kısa sürede Beşiktaşlı taraftarların gündemine oturdu.

Özellikle videonun son bölümünde arkası dönük bir futbolcunun görüntüsü dikkat çekmiş ve bu kişinin Vaclav Cerny olabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Cerny'nin yaptığı bu sosyal medya etkileşimi, söylentileri daha da güçlendirdi.