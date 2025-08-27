Beşiktaş Tiago Djalo transferini resmen açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılar, Juventus'tan Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Beşiktaş'ın resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İfadeleri yer aldı.