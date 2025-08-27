CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Tiago Djalo transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş Tiago Djalo transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Juventus'tan Tiago Djalo'yu kadrosuna kattığını resmi web sitesinden yaptığı bir açıklama ile duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 19:08 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 19:13
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Tiago Djalo transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılar, Juventus'tan Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Beşiktaş'ın resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İfadeleri yer aldı.

Letonya-Türkiye | CANLI
F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
DİĞER
Beşiktaş’tan Djalo sonrası iki hamle daha! 1 stoper 1 de kanat geliyor...
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
G.Saray'da yıldız isim için yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 18:39
G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte transfer detayları G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte transfer detayları 17:05
Gürcistan’ın aday kadrosu belli oldu! Gürcistan’ın aday kadrosu belli oldu! 16:49
"Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük zevk" "Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük zevk" 16:47
G.Saray'da yıldız isim için yeni teklif! G.Saray'da yıldız isim için yeni teklif! 16:40
Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! 16:29
Daha Eski
Grimsby Town-Manchester United maçı ne zaman? Grimsby Town-Manchester United maçı ne zaman? 15:41
Everton-Mansfield Town maçı ne zaman? Everton-Mansfield Town maçı ne zaman? 15:26
Oxford United-Brighton maçı ne zaman Oxford United-Brighton maçı ne zaman 15:14
Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! 15:07
Letonya-Türkiye | CANLI Letonya-Türkiye | CANLI 14:54
Fulham-Bristol City maçı ne zaman? Fulham-Bristol City maçı ne zaman? 14:51