Beşiktaş Lausanne Sports maçı hangi kanalda? | Beşiktaş - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş - Lausanne Sports maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne Sports karşısında zafer gecesine çıkıyor. İlk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından evinde galibiyet hedefleyen siyah-beyazlıların hedefi Konferans Ligi. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan

hakem Jakob Kehlet yönetecek. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri sporcseverler tarafından merak ediliyor. İşte Beşiktaş - Lausanne Sports maçı detayları...

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lausanne Sports maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Show TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORTS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Taylan, Paulısta, Emirhan, Jurasek, Orkun, Ndidi, Rafa Silva, Joao Marıo, Muçi, Abraham

Lausanne Sports: Letica, Mouanga, Dussenne, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Diakite, Custodio, Oyedeji, Sene

Beşiktaş, bu müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 258. müsabakasını oynayacak. 3. eleme turunda St. Patricks'i 4-1 ve 3-2'lik skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, Lausanne ile ise deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

AVRUPA KUPALARINDA 258. RANDEVU

Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 257 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 348 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 394 gole engel olamadı.

KONFERANS LİGİ'NDE 16. MÜCADELE

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 15 mücadeleye çıktı. Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen bu organizasyonda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Organizasyonda toplamda 29 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü. Kara Kartal, Lausanne maçıyla birlikte Konferans Ligi'nde 16. maçını oynayacak.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. KEZ

Kara Kartal, Lausanne mücadelesiyle birlikte İsviçre takımlarıyla 8. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Lugano ile oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Zürih ile ise yine 2 mücadele yaptı ve 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kartal, Lausanne'a konuk olduğu ilk karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

SOLSKJAER, İSVİÇRE TAKIMLARINA 4 KEZ RAKİP OLDU

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Molde, Manchester United ve Beşiktaş'ın başında İsviçre takımlarına karşı 4 kez rakip oldu. Norveçli çalıştırıcı, bu müsabakalarda 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Norveçli teknik adam, Basel'e karşı 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılırken, Young Boys'a ise 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Solskjaer, Son olarak Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

JAKOB KEHLET DÜDÜK ÇALACAK

Lausanne - Beşiktaş maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıları Lars Hummelgaard ve Martin Markus yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen'in, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacağı müsabakada Jens Maae de AVAR koltuğuna oturacak.