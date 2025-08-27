Ole’nin kozu Joao Mario

Bu sezon 6 resmi maça çıkan Joao Mario, performansıyla beğeni kazandı. Portekizli oyuncu, bu 6 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşarken, 1 defa da asist yaptı. Mario'nun performansı taraftarları memnun ederken, Lozan karşısında da Ole'nin en büyük kozlarından biri olacak.
