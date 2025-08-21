Lauriente girişimi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jadon Sancho’nun kararını bekleyen siyah beyazlılar sol kanat için boş durmuyor. Lauriente ile her konuda anlaşan yönetim, kulübü Sassuolo’dan bonservis için indirim istiyor

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Beşiktaş, kanat hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Jadon Sancho transferinde bekleyiş devam ederken, siyah-beyazlılar Sassuolo'nun 26 yaşındaki Fransız sol kanat Armand Lauriente için de girişimlerini hızlandırdı. Sky Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Lauriente ile maaş konusunda anlaşma sağladı. Ancak Sassuolo'nun yüksek bonservis talebi görüşmeleri zorlaştırıyor. İtalyan kulübü, oyuncusu için 20 milyon euro isterken, Beşiktaş 17 milyon euroluk bir teklif sundu.

ROWE DA GÜNDEMDE

SİYAH-BEYAZLILAR, bu rakamı düşürmek için pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Taraflar arasındaki temasların hız kazandığı ve önümüzdeki günlerde somut bir ilerleme sağlanabileceği belirtiliyor. Öte yandan Fransız ekibi Marsilya'da Rabiot'la yumruklaşmasının ardından satış listesine konulan 22 yaşındaki İngiliz sol kanat Jonathan Rowe, yeniden Beşiktaş'ın radarına girdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bologna, Roma ve birçok Premier Lig kulübü de genç yıldız için transfer yarışına katıldı.

