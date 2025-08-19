Kanatlara 3 aday

Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için iki kanat oyuncusu ve bir sağ bek transfer etmeyi hedefliyor. Sol kanat için gündemde üç isim öne çıkıyor: Serie A ekibi Sassuolo'dan 26 yaşındaki Fransız oyuncu Armand Lauriente, Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya'da forma giyen 22 yaşındaki İngiliz Jonathan Rowe ve Premier League ekiplerinden Nottingham Forest'ın 24 yaşındaki İngiliz oyuncusu Callum Hudson-Odoi. Siyah-beyazlılar, bu üç oyun- cudan birini kadrosuna katarak Jadon Sancho transferi için beklemeye geçmeyi planlıyor.
