Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! "Mustafa Erhan Hekimoğlu..."

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılardan son olarak Mustafa Erhan Hekimoğlu için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Futbol A Takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir."