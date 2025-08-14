CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada St. Patrick's'i 3-2 yendi ve toplamda 7-3'lük skorla play-off turuna yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 20:48 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 22:54
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği St. Patricks ile karşı karşıya geldi. İrlanda ekibine karşı ilk yarıyı 2-1 geride kapatan siyah beyazlılar, ikinci yarıda imza attığı geri dönüş ile maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuç ile birlikte eşleşmeyi toplamda 7-3'lük skorla geçen Kara Kartal, play-off turuna yükseldi ve İsviçre ekibi FC Lausanne'ın rakibi oldu.

Beşiktaş'ta goller Demir Ege Tıknaz (43), Tammy Abraham (49) ve Joao Mario'dan (79) geldi.

Konuk ekibin gollerini ise Carty (3) ve McLaughlin (34) kaydetti.

AVRUPA KUPALARINDA 256. MAÇ

Beşiktaş, St. Patrick's ile oynadığı müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 256. maçına çıktı. Siyah-beyazlılar; 256 mücadelede 97 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 347 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.

TRİBÜNLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Beşiktaş-St. Patrick's maçı öncesinde doğu tribüne Filistin'e destek pankartı asıldı. Doğu tribüne asılan pankartta, "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadeleri yer aldı.

