CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen milli sol bek Rıdvan Yılmaz, eski kulübü Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Geri sayım başladı

İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen milli sol bek Rıdvan Yılmaz, eski kulübü Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor. 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya'da form ve sakatlık sorunları nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemedi. Rıdvan Yılmaz ile anlaşan Beşiktaş Rangers, ile yoğun şekilde pazarlıklarını sürdürüyor. İskoç ekibi 3 milyon euro bonservis talep ediyor. Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 29 maça çıkan Rıdvan, 2 asistlik performans sergiledi.

G.Saray'da Barış'ın yerine gelecek isim...
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
DİĞER
Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk olayı için dikkat çeken ifadeler! ''Mesele kişisel bir tartışmaya döndü''
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
G.Saray'da rota Leandro Trossard!
Yusuf Akçiçek'e dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 06:54
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 01:10
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:55
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:30
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:30
Daha Eski
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:29
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:27
F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... 00:24
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... 00:24
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! 00:24