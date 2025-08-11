Geri sayım başladı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen milli sol bek Rıdvan Yılmaz, eski kulübü Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor. 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya'da form ve sakatlık sorunları nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemedi. Rıdvan Yılmaz ile anlaşan Beşiktaş Rangers, ile yoğun şekilde pazarlıklarını sürdürüyor. İskoç ekibi 3 milyon euro bonservis talep ediyor. Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 29 maça çıkan Rıdvan, 2 asistlik performans sergiledi.