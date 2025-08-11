Alternatif Lauriente

İngiliz yıldız Jadon Sancho için yoğun çaba sarf eden Beşiktaş, olası bir olumsuz senaryoya karşı alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Sassuolo'nun Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente. Sunderland'e transferi son anda gerçekleşmeyen 26 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlılar, hem kulübü Sassuolo hem de oyuncu tarafıyla temaslarını hızlandırdı. Edinilen bilgilere göre, Laurienté ismi, tıpkı Sancho gibi, hem teknik ekip hem de yönetim tarafından büyük beğeni topluyor.

BONSERVİSİ 15 MİLYON

Sassuolo, sözleşmesi 2027'de sona erecek oyuncusu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Laurienté'nin yıllık ücret maliyetinin ise Sancho'ya kıyasla daha düşük olması, Beşiktaş için cazip bir avantaj olarak öne çıkıyor. Kartal, Lauriente için satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Sassuolo'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Talipleri de bulunan Fransız oyuncu için Beşiktaş, görüşmeleri sıcak tutarak geri planda kalmamayı hedefliyor.