İrlanda kralı Abraham

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Beşiktaş, tarihinin en kolay galibiyetlerinden birisine ulaştı. 3. Eleme Turu ilk maçında İrlanda ekibi St Patricks deplasmanında ilk yarıda istediğini alan siyahbeyazlılar, Tammy Abraham'ın hat-trick yaptığı mücadelede rakibini 4-1 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 8'de Rafa Silva'nın pasında Joao Mario'nun golüyle öne geçti. 14'te İngiliz golcü Abraham kişisel performansıyla harika bir gole imzasını atarak farkı ikiye çıkaran isim oldu.

RÖVANŞ 14 AĞUSTOS'TA

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Joao Mario'nun asistende kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydeden Abraham, 43'te ise penaltıdan farkı açtı ve hat-trick yaptı. Sergilediği kişisel performansla ilk yarıda takımını galibiyete taşıyan İngiliz yıldız maçın yıldızı olurken, 49'da Simon Power İrlanda ekibinin tek sayısını kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken iki takım arasındaki rövanş mücadelesi 14 Ağustos'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak

BİR İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham, dün attığı 3 golle tarihe geçti. Abraham, siyah-beyazlı forma altında bir Avrupa maçının ilk yarısında hattrick yapan ilk isim oldu.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Siyah-beyazlı taraftarlar İrlanda deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar, 10 bin kişilik Tallaght Stadı'ndaki deplasman maçına adeta akın etti. Başkent Dublin'in yanı sıra İrlanda'nın çeşitli kentlerinden siyah-beyazlı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.