Beşiktaş’tan Gazze’ye destek

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın başkenti Dublin'de St. Patrick's'le karşılaşan Beşiktaş, maç öncesinde anlamlı bir harekete imza attı. Siyah-beyazlı temsilcimizde futbolcular, St. Patrick's maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı. Futbolcular, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepkisini üzerinde, "Masumların, mazlumların kanı daha fazla akmasın!" ve "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin" yazılı siyah tişörtleri giyerek gösterdi. Beşiktaş'ın bu tepkisi, tribünlerden de büyük bir alkış aldı.