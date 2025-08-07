Ndidi tamam

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Nijeryalı oyuncu İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Yıllık 4 milyon euro alacak tecrübeli futbolcu siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

ORTA SAHAYA GÜÇ KATACAK

28 yaşındaki oyuncu, Ocak 2017'den bu yana Leicester City forması giyiyor. İngiliz ekibiyle 303 maça çıkan Ndidi; 18 gol, 22 asist üretti. Geçen sezon tüm kulvarda toplam 30 maç oynayan tecrübeli oyuncu; 1 gol, 5 asist kaydetti. 2015'ten beri Nijerya Milli Takım formasını terleten ve bu kapsamda 65 maça çıkan Ndidi, mücadeleci futboluyla biliniyor.