CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ndidi tamam

Ndidi tamam

Gedson Fernandes’in ayrılığı sonrasında orta alana takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Leicester City forması giyen 28 yaşındaki Wilfred Ndidi için kulübü ve oyuncuyla el sıkıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ndidi tamam

Nijeryalı oyuncu İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Yıllık 4 milyon euro alacak tecrübeli futbolcu siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

ORTA SAHAYA GÜÇ KATACAK

28 yaşındaki oyuncu, Ocak 2017'den bu yana Leicester City forması giyiyor. İngiliz ekibiyle 303 maça çıkan Ndidi; 18 gol, 22 asist üretti. Geçen sezon tüm kulvarda toplam 30 maç oynayan tecrübeli oyuncu; 1 gol, 5 asist kaydetti. 2015'ten beri Nijerya Milli Takım formasını terleten ve bu kapsamda 65 maça çıkan Ndidi, mücadeleci futboluyla biliniyor.

F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu!
Üründül'den flaş F.Bahçe yorumu!
DİĞER
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı! "Burada sizinle olmak harika"
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? 12:32
Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim 12:29
FCSB - Drita maçı hangi kanalda? FCSB - Drita maçı hangi kanalda? 12:28
Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? 12:20
Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? 12:14
PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? 12:09
Daha Eski
F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! 12:08
G.birliği, yeniden Süper Lig'de! G.birliği, yeniden Süper Lig'de! 11:48
Hacken - Brann maçı hangi kanalda? Hacken - Brann maçı hangi kanalda? 11:45
Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! 11:36
AEK Larnaca - Legia Varşova maçı hangi kanalda? AEK Larnaca - Legia Varşova maçı hangi kanalda? 11:28
TFF'den Ümit Aktan'a başsağlığı... TFF'den Ümit Aktan'a başsağlığı... 11:24