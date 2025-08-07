Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, “Geçen hafta Shakhtar ile iki kez maç yaptık. Bizim için iki maç da oyun ve skor anlamında iyi geçmedi. Kazanmak için geldik. Artık hata yapmak istemiyoruz, lig de başlıyor. Bütün maçları galibiyetle bitirmek istiyoruz. Kazanmaya geldik” dedi.
