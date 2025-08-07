CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hata yapmak istemiyoruz

Hata yapmak istemiyoruz

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, “Geçen hafta Shakhtar ile iki kez maç yaptık. Bizim için iki maç da oyun ve skor anlamında iyi geçmedi. Kazanmak için geldik. Artık hata yapmak istemiyoruz, lig de başlıyor. Bütün maçları galibiyetle bitirmek istiyoruz. Kazanmaya geldik” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hata yapmak istemiyoruz
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, "Geçen hafta Shakhtar ile iki kez maç yaptık. Bizim için iki maç da oyun ve skor anlamında iyi geçmedi. Kazanmak için geldik. Artık hata yapmak istemiyoruz, lig de başlıyor. Bütün maçları galibiyetle bitirmek istiyoruz. Kazanmaya geldik" dedi.
Üründül'den flaş F.Bahçe yorumu!
F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu!
DİĞER
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a geldi! Yıldız futbolcu için dikkat çeken detay...
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? 12:32
Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim 12:29
FCSB - Drita maçı hangi kanalda? FCSB - Drita maçı hangi kanalda? 12:28
Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? 12:20
Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? 12:14
PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? 12:09
Daha Eski
F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! 12:08
G.birliği, yeniden Süper Lig'de! G.birliği, yeniden Süper Lig'de! 11:48
Hacken - Brann maçı hangi kanalda? Hacken - Brann maçı hangi kanalda? 11:45
Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! 11:36
AEK Larnaca - Legia Varşova maçı hangi kanalda? AEK Larnaca - Legia Varşova maçı hangi kanalda? 11:28
TFF'den Ümit Aktan'a başsağlığı... TFF'den Ümit Aktan'a başsağlığı... 11:24