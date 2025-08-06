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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Ndidi transferinde beklenmeyen engel!

Beşiktaş'a Ndidi transferinde beklenmeyen engel!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde olan Ndidi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı futbolcu için son olarak transferde beklenmeyen bir engel çıktı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'a Ndidi transferinde beklenmeyen engel!

Transfer mesaisini sürdüren Beşiktaş, Wilfred Ndidi hamlesine odaklandı. Orta sahaya 6 numara takviyesi yapacak Kartal'ın Ndidi'yi ilk sıraya yazdığı bildirildi. Nijeryalı yıldızın kulübü Leicester City ile görüşmelerini yapan ve olumlu yönde ilerleyen siyahbeyazlıların artık somut adım atmak istediği kaydedildi. 28 yaşındaki futbolcunun karar aşamasında olduğu ifade edildi.

MANUEL PELLEGRINI ÇOK İSTEDİ

Wilfred Ndidi için İspanya'dan Real Betis'in devrede olduğu ve tecrübeli orta sahayı çok istedikleri belirtildi. İspanya'da çıkan haberlerde, Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin Ndidi'yi istediği, resmi teklifin iletildiği yazıldı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın 2 gün içerisinde Ndidi'den kararını beklediği aktarıldı. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

REAL BETIS'TEN ÖZEL RAPOR

İspanya La Liga temsilcisi Real Betis, Wilfred Ndidi için detaylı bir rapor hazırladı. İspanyol basınındaki haberlerde, 28 yaşındaki orta sahanın takım yapısına uygun olduğu ve La Liga için son derece uygun olabileceği vurgulandı. Real Betis'in deneyimli teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin de bu transferde istekli olmasının dikkat çektiği kaydedildi.

SOLSKJAER ADA'DAN BİLİYOR

Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Wilfred Ndidi'yi yakından tanıyor. Norveçli teknik adam, 2018-2021 yılları arası Manchester United'da görev yaptığı dönemde Ndidi'yi çok beğeniyordu. 2017'den bu yana İngiltere'de Leicester City forması giyen Nijeryalı orta saha, birçok kez Solskjaer'in çalıştırdığı ManU'ya rakip olmuştu.

LEICESTER CITY'DE TARİHE GEÇTİ

Wilfred Ndidi, 2017-2025 yılları arasında Leicester City'de toplamda 303 resmi maça çıktı. Nijeryalı orta saha oyuncusu, İngiliz kulübünde en fazla forma giyen futbolcular arasına adını yazdırıp tarihe geçti. Leicester City formasıyla 8 senede 18 gol atıp, 22 de asist yapan deneyimli futbolcu, 1 FA Kupası, 1 İngiltere Championship ve 1 Lig Kupası kazandı.

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