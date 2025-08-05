Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday! İşte transfer formülü

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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sağ bek belirsizliği sürüyor.

Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinden sonuç alamayan Siyah-Beyazlılar, bu bölge için gözünü İtalya'ya çevirdi.

YENİ ADAY TCHATCHOUA

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Verona formasıyla 37 maçta süre alan Tchatchoua; 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi ve 3.260 dakika forma giydi.