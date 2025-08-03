TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Taremi atağı! Anlaşma sağlandı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, İnter'in yıldız golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti. Siyahbeyazlıların, 32 yaşındaki forvetle prensip olarak el sıkıştığı ve bonservis pazarlığında sona gelindiği ifade edildi. İtalyan basınından Corriere dello Sports'un haberine göre; Inter'in Taremi için planları değişmedi. Milano ekibi, İranlı golcüyü elden çıkarmak isterken oyuncu da ayrılığı onaylıyor. Aynı zamanda İranlı golcü siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

İRANLI GOLCÜ BEDELSİZ GELEBİLİR

Avrupa'dan birçok kulüp İranlı golcü için ilgi gösteriyor. Premier Lig ekiplerinden Fulham, West Ham, Nottingham Forest, Leeds United ve Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli golcünün kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bedelsiz olarak takımdan ayrılabileceği bilgisine ulaştı. İnter formasıyla 43 resmi maça çıkan Taremi, 3 gol ve 9 asist ile takımına katkı sağladı.

32

1.85 boyundaki 32 yaşındaki İranlı golcünün Brezilya ekibi Botafogo'dan gelen teklifi Avrupa'da oynama isteği sebebiyle geri çevirdiği belirtildi.