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Haberler Beşiktaş "Durum daha kötü olabilirdi"

"Durum daha kötü olabilirdi"

Ukraynalı eski futbolculardan Sergey Kovalev, Shakhtar- Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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"Durum daha kötü olabilirdi"

Ukraynalı eski futbolculardan Sergey Kovalev, Shakhtar- Beşiktaş maçını değerlendirdi. Beşiktaş'ın fizik olarak hazır olmadığını vurgulayan eski milli oyuncu, "Bence Türkler fiziksel olarak bu maçlara hazır değildi. Arda Turanın öğrencileri maçı daha fazla ciddiye alsalardı Beşiktaş için durum çok daha kötü olabilirdi. Arda Turan'ın takımı hakkında ise şu anda bir soru işareti yok" ifadelerini kullandı.

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