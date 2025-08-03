Rıdvan yuvaya dönmek istiyor

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David Jurasek transferinden istediği verimi alamayan Beşiktaş, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta görev alan eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı kulübe geri getirmenin planlarını yapıyor. Glasgow ekibinde istediği süreleri alamayan milli sol bekin, yuvasına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Geçen sezon 29 maça çıkan Rıdvan Yılmaz 2 kere de asist yaptı. İskoç ekibinin beklentisinin muhtemelen 4-5 milyon Sterlin arası olduğunu belirtildi.