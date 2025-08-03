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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rıdvan yuvaya dönmek istiyor

Rıdvan yuvaya dönmek istiyor

David Jurasek transferinden istediği verimi alamayan Beşiktaş, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta görev alan eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı kulübe geri getirmenin planlarını yapıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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Rıdvan yuvaya dönmek istiyor

David Jurasek transferinden istediği verimi alamayan Beşiktaş, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta görev alan eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı kulübe geri getirmenin planlarını yapıyor. Glasgow ekibinde istediği süreleri alamayan milli sol bekin, yuvasına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Geçen sezon 29 maça çıkan Rıdvan Yılmaz 2 kere de asist yaptı. İskoç ekibinin beklentisinin muhtemelen 4-5 milyon Sterlin arası olduğunu belirtildi.

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