Kara Kartal’ın Cerny inadı

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Kara Kartal, kanatlarda oynayabilen ve geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Wolfsburg'dan kiralık olarak İskoç devi Rangers'ta oynayan Vaclav Cerny'yi ısrarla kadrosunda görmek istiyor. Yeni sezonda Wolfsburg kadrosunda olması beklenmeyen Cerny'nin menajeriyle yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlanmıştı. Beşiktaş, Alman kulübüyle sıkı pazarlıklara başladı. Wolfsburg'la kontratı 2027'de bitecek Çek yıldız için kiralama teklifi yapıldı.