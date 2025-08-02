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Haberler Beşiktaş Semih imzaya gitti

Semih imzaya gitti

Serie A ekibi Cagliari ile kiralık olarak anlaşan Semih Kılıçsoy sağlık kontrolleri ve imza atmak için İtalya’ya gitti. Anlaşmada genç golcünün 15 milyon euro’luk satın alma opsiyonu da yer alıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Semih imzaya gitti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye imza atmak için İtalya'ya gitti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek 19 yaşındaki milli oyuncu İtalyan ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Sözleşmede 14-15 milyon euro aralığında bir satın alma opsiyonu bulunuyor ancak zorunlu değil. 19 yaşındaki genç santrfor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 46 maça çıktı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 4 gol atıp 6 da asist yaptı.

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