Semih imzaya gitti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye imza atmak için İtalya'ya gitti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek 19 yaşındaki milli oyuncu İtalyan ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Sözleşmede 14-15 milyon euro aralığında bir satın alma opsiyonu bulunuyor ancak zorunlu değil. 19 yaşındaki genç santrfor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 46 maça çıktı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 4 gol atıp 6 da asist yaptı.