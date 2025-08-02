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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’a Sloven hakem

Beşiktaş’a Sloven hakem

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Tallaght Stadyumu'nda oynanacak eşleşmenin ilk maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Rövanş ise 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş’a Sloven hakem

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Tallaght Stadyumu'nda oynanacak eşleşmenin ilk maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Rövanş ise 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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