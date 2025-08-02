Beşiktaş’a Sloven hakem

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Tallaght Stadyumu'nda oynanacak eşleşmenin ilk maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Rövanş ise 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
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