Çok heyecan verici olacak

ST Patrick's teknik direktörü Stephen Kenny, Beşiktaş - St Patrick's eşleşmesi hakkında görüşlerini paylaştı. Kenny, "Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Ole Gunnar Solskjaer de büyük kulüplerde teknik direktörlük yaptı. Böyle köklü bir Türk kulübüne karşı oynamak heyecan verici olacak. Bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.