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Haberler Beşiktaş Beşiktaş şokta! Kara Kartal efsanesi başlamadan bitti mi?

Beşiktaş şokta! Kara Kartal efsanesi başlamadan bitti mi?

Başkan Adalı önemli transferlerle taraftarı mest etti. Mali projelere üyeler destek verdi. Yönetim ve Ole, yeni sezon için umut dağıttı. Ama Shakhtar maçları camiayı hayallerinden kâbusla uyandırdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş şokta! Kara Kartal efsanesi başlamadan bitti mi?

Beşiktaş'ta Avrupa Ligi ön elemelerinden erken veda etmenin şoku sürüyor. Taraftarlar yeni sezon için yapılacak hamleler nedeniyle beklemede kalırken, yönetimin olağanüstü toplantı yapacağı ve gelen raporlara göre bir takım kararlar alacağı ifade ediliyor. Siyah beyazlı kulübü takip eden spor medyası ve ünlü kalemlerin yorumları gündem oluştururken, yapılan hazırlıkların eksik ve etkisiz kaldığı, vakit varken bu konuların tamamlanması gerektiği vurgulanıyor.

SORULAR VE CEVAPLAR

Kartal, 27 günlük tatilden (!) sonra efsane bir takım vadiyle yeni sezona hazırlığına 28 Haziran'da başladı. Ardından 14 günlük hazırlık için Avusturya'da kamp kuruldu. İlk uyarı Wolsberger'den geldi. Jurasek, Abraham ve Orkun kiralık transfer edildi. Masuaku, Gedson ve Semih gibi fayda sağlayacak isimler ile yollar ayrılırken, gitmesi planlanan oyuncuların takımda kalıp yararlanılmaması ve Arroyo'nun hala oynamaması cevaplanması gereken soru işaretleriydi.

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