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Haberler Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak!

Ole Gunnar Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1'lik skorla kaybetti. Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 21:47 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 21:54
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Ole Gunnar Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1'lik skorla kaybetti.

Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

İŞTE SOLSKJAER'İN SÖZLERİ:

Yeni bir şey değil bu, sezon boyunca gerçekleşti. Kazanmayı beklediğimiz bir maçtı. Çok fazla fırsat bulup kazanamadığımız bir maç oldu. Sezon boyunca gerçekleşen bir şey bu. Çok üzgünüz. Bu maçları nasıl kazanmamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Bir maçımız daha var. Haftaya bu takım savaşacak.

Maçın bitmesine 5-6 dakika kadar vardı. Samsunspor - Trabzonspor maçı 2-2 gidiyordu, bizim maçımız 1-1'di. Oyuna taze oyuncular sokmak istemiştik. Umduğumuz şey fırsatlar bulmaktı. Futbolda herkes hazır olmalı. Bazen bu durum işe yarar, bazen yaramaz. Galip gelmek için risk almamız gerekiyordu. Önümüzdeki hafta Samsunspor da biz de kazanmak isteyeceğiz. Biz, 3 puan için savaşacak takımla deplasmana gideceğiz.

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