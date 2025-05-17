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Sambacı stoper
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Siyah beyazlılara menajerler aracılığıyla Portekiz ekibi Nacional'de forma giyen Ze Vitor'un teklif edildiği öğrenildi. Kartal'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili bir rapor hazırlattığı ve bu rapordan çıkacak sonuca göre transferle ilgili kararını vereceği de gelen haberler arasında. Brezilya Lig'inden de birkaç takımın takip ettiği Ze Vitor'un kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Portekiz ekibinin oyuncu için 2,5-3 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında
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