Beşiktaş 1-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri rakibine 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş'ın golü 64. dakikada Joao Mario'dan geldi.
Çaykur Rizespor'da ise golleri 62. dakikada Samet Akaydin ve 90+1. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Beşiktaş bu sonuçla 59 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor ise 46 puana yükseldi.
İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:
25. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası önünden şutunda savunmadan seken topa Masuaku sol çaprazdan gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direkten auta gitti.
28. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert, topu kontrol etti.
41. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Masuaku'nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girmesinin ardından savunmanın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Rafa Silva, sağ tarafında müsait pozisyondaki Arroyo'ya meşin yuvarlağı çıkardı. Genç oyuncunun sol ayağıyla gelişine vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.
49. dakikada Ghezzal'ın soldan içeri gönderdiği topa Varesenovic penaltı noktasının önünde kafayla vurdu, zayıf giden topu Mert son anda direk dibinden çıkardı.
52. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi.
56. dakikada ceza sahası girişinde topla buluşan Joao Mario'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
57. dakikada Hojer'in ceza sahası sol çaprazından şutunda top Mert'in müdahalesiyle direğin yanından kornere çıktı.
61. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Sol taraftan Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Samet Akaydın'ın kafayla kaleye gönderdiği top, direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.
64. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan taşıyıp içeri çevirdiği topla ceza sahasında buluşan Joao Mario'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Masuaku'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
90+1. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Emirhan Topçu'dan sıyrılarak sağdan çizgiye inen Taha Şahin'in içeri çevirdiği topu arka direkte kontrol eden Sowe, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.